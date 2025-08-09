Valentina Gilabert confirma relación con expareja de su atacante

Valentina Gilabert confirmó su relación con José Said, expareja de Marianne Gonzaga, su atacante, tras ser vistos juntos en junio en una comida familiar donde llevaban a la bebé de Gonzaga.

En una entrevista con Shanik Berman, la modelo declaró que lleva seis meses con Said y que, aunque tiene 19 años, se siente feliz y tranquila en la relación, pese a las agresiones de Gonzaga.

Sobre la hija de Marianne, Valentina confesó haber convivido con la menor y expresó confianza en que Gonzaga no le hará daño luego de su reciente liberación.

Señaló que si bien la perdonó a nivel personal, no le otorgó perdón legal, pues el proceso judicial continúa con una condena vigente de dos años, ocho meses y 19 días.

La liberación de Marianne está condicionada a cumplir ciertas medidas establecidas por un juez; en caso de no hacerlo, tendrá que volver a prisión.

Gilabert aclaró que dichas decisiones no dependen ni de ella ni de los abogados, sino exclusivamente del juez.

