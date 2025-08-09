OOSL registra a más de 700 recolectores voluntarios

Foto: Ayuntamiento de Puebla.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) realizó el registro de más de 700 recolectores voluntarios en diferentes zonas del municipio, como parte de una estrategia integral de control, orden y reconocimiento a las personas que se dedican a recolectar, reciclar y comercializar residuos valorizables.

El empadronamiento permitirá mejorar la coordinación, identificar necesidades y facilitar el desarrollo de programas de apoyo a este sector.

Las y los recolectores voluntarios han participado activamente en diversas jornadas de limpieza comunitaria, sumando esfuerzos para recuperar espacios públicos, mantener las calles limpias y fomentar una cultura de corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridades.

Esta acción fortalece el programa Recolectores Imparables, campaña impulsada por el OOSL que busca no solo regularizar y registrar a quienes se dedican a esta labor, sino dignificar su trabajo a través de acciones concretas.

Entre ellas, el Organismo de Limpia otorgó entrega de despensas, apoyo para la gestión de documentos oficiales como el acta de nacimiento y la capacitación en el manejo adecuado de los residuos.

En la estrategia destaca la participación de la Asistencia Alimentaria Bancos de Alimentos (ABAC), mediante la entrega de despensas, guantes y otros insumos, en beneficio de las personas registradas, reforzando el enfoque social y humano de este esfuerzo.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso por la construcción de una capital en orden, promoviendo una ciudad más limpia y consciente del valor de los residuos.

