Puebla capital se integra al programa MCR2030 de la ONU

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, se integra a la iniciativa Making Cities Resilient 2030 (MCR2030), impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

La participación en esta estrategia internacional la encabeza el Comité de Resiliencia Municipal, donde participan, entre otros, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez; de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda; Dulce Ruiz, secretaria ejecutiva, entre otros.

El Comité tiene como propósito consolidar las capacidades institucionales y de gestión del municipio, a través de la implementación de sistemas avanzados para la identificación, evaluación y mitigación de riesgos múltiples.

Estas acciones permitirán promover un desarrollo territorial sostenible, seguro y con altos estándares de resiliencia para la población.

De igual forma, el Gobierno de la Ciudad asume un papel de liderazgo regional mediante el diseño y ejecución de programas de cooperación intermunicipal orientados a compartir conocimientos, metodologías exitosas y experiencias en materia de resiliencia urbana, gestión integral de riesgos y atención a emergencias.

