CONDUSEF atendió más de 26 mil reclamaciones en Edomex durante 2025

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) atendió 26 mil 231 reclamaciones en el Estado de México durante 2025, de las cuales se logró la recuperación de 118.9 millones de pesos a favor de los usuarios, informó el organismo.

De acuerdo con el balance anual, los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos concentraron el mayor número de quejas, al representar 16.4 por ciento del total, seguidos por Toluca, con 7.2 por ciento.

La CONDUSEF detalló que 53.3 por ciento de las reclamaciones en la entidad se atendieron mediante el esquema de Gestión Electrónica, un mecanismo digital que permite agilizar la atención y promover respuestas oportunas por parte de las instituciones financieras.

En términos económicos, el monto total reclamado en el Estado de México ascendió a 4 mil 63.9 millones de pesos, lo que representó 28.5 por ciento del monto nacional. Las principales causas de inconformidad fueron los consumos no reconocidos, las prácticas de cobranza intimidatorias y la gestión de cobro a personas ajenas a la deuda, rubros que concentraron 31.6 por ciento de las reclamaciones.

Respecto a los productos financieros, las quejas relacionadas con tarjetas de crédito, créditos personales y tarjetas de débito acumularon 46 por ciento del total. Por sector, la Banca Múltiple concentró 64.1 por ciento de las reclamaciones, seguida de las aseguradoras con 12.1 por ciento y las SOFOM E.N.R. con 8.6 por ciento.

El organismo señaló que 44.8 por ciento de las reclamaciones fueron presentadas por mujeres y 55.2 por ciento por hombres. En el caso de las personas adultas mayores, los productos más reclamados fueron tarjetas de crédito, tarjetas de débito y seguros de daños–automóviles.

Asimismo, 28.2 por ciento de las reclamaciones estuvieron relacionadas con posibles fraudes, principalmente por consumos y transferencias electrónicas no reconocidas. La resolución favorable al usuario se ubicó en 34 por ciento a nivel global.

Finalmente, la CONDUSEF recordó que todos sus trámites son gratuitos y exhortó a la población a no recurrir a gestores ni intermediarios. Para la atención de quejas y asesorías, mantiene disponibles el Portal de Queja Electrónica, el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), el chat en línea, el Centro de Contacto y el correo electrónico institucional.

