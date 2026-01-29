Trump invita a Sheinbaum a visitar EU tras llamada telefónica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este jueves 29 de enero una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos avanzaron en temas comerciales, de seguridad y en la relación bilateral.

A través de un mensaje en redes sociales, calificó el diálogo como “productivo y cordial”, y señaló que se acordó dar continuidad al trabajo conjunto entre ambos gobiernos. “Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral”, escribió.

La mandataria mexicana reveló además que durante la llamada tuvo un breve intercambio con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, a quien dijo haber conocido durante su reciente visita a Washington D. C., sin detallar los temas abordados.

Más tarde, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, ofreció más detalles sobre la conversación, que duró aproximadamente 40 minutos. Indicó que abordaron diversos asuntos y coincidieron en que, en materia de seguridad, “vamos muy bien”.

La titular del Ejecutivo federal informó que Donald Trump la invitó a visitar Estados Unidos, aunque no se fijó una fecha específica, y acordaron mantenerse en comunicación para dar seguimiento a los trabajos y reuniones de sus respectivos equipos.

Se trata de la segunda conversación entre ambos mandatarios en lo que va de enero de 2026, tras las recientes tensiones derivadas de las declaraciones del mandtario republicano sobre posibles acciones contra cárteles del narcotráfico en México.

