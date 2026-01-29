Carrera AMANC busca apoyar a niños con cáncer en Puebla

En Puebla se detectan más casos de cáncer infantil, gracias a que se diagnóstica la enfermedad de manera oportuna, ya que antes fallecían sin saber que era lo que padecían, indicó la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Puebla (AMANC), Luz María Nájera Peralta.

Al presentar la edición 12 de la carrera AMANC, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero en marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, Nájera Peralta comentó que de los 125 infantes con cáncer que recibe la asociación civil al año para apoyarlos en su tratamiento, solo el 5 por ciento fallece.

Consideró que gracias a campañas y el conocimiento que ha adquirido la sociedad sobre esta enfermedad, los menores son revisados a tiempo para sobrevivir.

Detalló que atienden a menores desde que son bebés hasta los 18 años, cuyo rango de edad con más casos son los de 9 y 12 años.

Para Nájera Peralta es necesaria la participación ciudadana para la atención de menores que luchan contra el cáncer, ante la demanda que tienen los hospitales públicos.

“Es importante que entre todos los sectores de la sociedad podamos participar, no solo es un tema de gobierno, es importante que también podamos participar y por eso estamos las organizaciones civiles, para poder brindar ese granito de arena, para cuándo no se lo pueda prever el hospital se lo podamos dar nosotros sin mayor problema”, dijo.

En el caso de su organización civil señaló que además de apoyar a las y los pequeños que recién son diagnosticados, le dan seguimiento a quienes toman sus tratamientos desde hace años.

La carrera AMANC se llevará a cabo el domingo 8 de febrero y el punto de salida será desde el parque de la Niñez Poblana a las 7:00 horas, por lo que habrá cierres viales.

De acuerdo con un diagnóstico de la Secretaría de Salud, el 52 por ciento del cáncer detectado en menores de 18 años es la leucemia linfoide y en el 45.7 por ciento se atienden casos de tumores sólidos.

En 2020 se detectó en Puebla 111 casos de cáncer infantil y en 2024, el último registro que tienen fue de 175 menores con este padecimiento en el estado.

Editor: César A. García

