Refuerzo policial busca mejorar percepción de seguridad: SSC

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, confió en que mejore la percepción de seguridad en la capital poblana en el primer trimestre del año en curso, tras la puesta en marcha de más estrategias como el incremento de la presencia de elementos en zonas comerciales y de mayor afluencia en la ciudad.

En conferencia de prensa, abundó que la estrategia de “Unidos por ti” fue implementada durante el operativo del Buen Fin y el cierre de año, lo que tuvo como resultado saldo blanco, por lo que aportaría a la confianza de la ciudadanía.

Lo anterior con respecto a la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, emitida cada trimestre.

En este sentido, resaltó que se centraron en un plan de acción con tres principios, uno de ellos en el que colocan a elementos de seguridad en zonas que la población percibe como inseguras: bancos, centros comerciales, rutas del transporte público y calles con mayor aglomeración como el Centro Histórico y Zavaleta.

“Que esa visibilidad se vea traducida en una presencia permanente, que es lo que estamos trabajando, haciendo un gran esfuerzo con los órdenes de gobierno para tener a los efectivos trabajando y después tener una interacción con la ciudadanía con acciones de proximidad”, declaró.

Pallares Miranda resaltó que en la ENSU, en la percepción de confianza de las autoridades, hubo un incremento en el nivel de confianza de la policía municipal que pasó del 35 por ciento al 48 por ciento.

Asimismo, subrayó el incremento de la percepción del desempeño de las autoridades con un incremento del 35 por ciento al 40.2 por ciento.

Ladrones del transporte se movieron al norte

Por otra parte, el titular de la SSC detalló que, a pesar de los operativos para inhibir el robo en el transporte público, los ladrones se movieron a la zona norte de la capital poblana, por lo que reestructurarán la estrategia para prevenir los atracos en las unidades.

Por ello, adelantó que en coordinación con el gobierno federal pidieron el incremento de elementos de la Guardia Nacional para tener más puntos de inspección.

