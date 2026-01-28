Municipalización de Totimehuacán divide a Morena y PT en el Congreso

La constitución de San Francisco Totimehuacán como el municipio 218 de Puebla generó un choque político entre las bancadas de Morena y Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado.

Mientras el líder morenista, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que el tema no será aprobado en la actual Legislatura, el diputado petista, José Luis Figueroa Cortés, advirtió un costo político si no cumplen con la promesa de campaña.

En entrevista este miércoles, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local señaló que el proceso para municipalizar a la junta auxiliar de Totimehuacán no avanzará.

Explicó que el procedimiento jurídico es complejo y, debido a la cercanía de las elecciones intermedias del 2027, no tendrían tiempo de concretar la conversión.

En ese sentido, indicó que el tema tendría que abordarse en la próxima Legislatura, ya que ellos terminan funciones el 14 de septiembre del 2027.

Sin embargo, el coordinador del grupo legislativo de Morena afirmó que la promesa de campaña que hizo el gobernador Alejandro Armenta Mier se cumplirá en su sexenio.

“No es tan rápido, tienen que ver el tema del mercado, infraestructura del panteón municipal y muchísimos temas más, no creo que lo saquen en unos meses (…) yo creo que sería hasta después del 2027 cuando San Francisco Totimehuacán sea un municipio”, dijo.

Dicha postura fue refutada por el diputado del PT, José Luis Figueroa, principal impulsor del reconocimiento de Totimehucán como municipio.

En entrevista, reprobó que el presidente del Poder Legislativo pretenda hacer a un lado el tema, ya que el proceso inició la recolección de firmas de apoyo de los habitantes.

En ese sentido, adelantó que buscará una reunión con Gaspar Ramírez, con el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, y con el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui.

Además, advirtió que los habitantes de Totimehuacán podrían aplicar un “voto de castigo” para la coalición Morena-PT-Partido Verde, ya que fue parte de una promesa de campaña.

Asimismo, enfatizó que el proceso jurídico para concretar la municipalización está en manos del Congreso, ya que deben declarar el inicio formal del trámite.

“Hay temas políticos ahí, recordemos que son años políticos, pero lo vamos a ir platicando, buscaré las reuniones (…) el proceso está acá, ya después viene todo lo demás”, comentó.

