Congreso “apretará” a motociclistas que no cumplan la Ley Casco en Puebla

Con reformas a la Ley Hacendaria, el Congreso de Puebla “apretará” a los conductores de motocicletas en el estado para garantizar que cumplan con la Ley Casco, aprobada en junio del 2025.

Este martes, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dio luz verde a distintas modificaciones que endurecen los lineamientos de contribución para los motociclistas.

La diputada presidenta, Guadalupe Vargas Vargas, informó que las reformas se desprenden de una iniciativa enviada por el gobernador Alejandro Armenta y por la entonces legisladora, Laura Artemisa García Chávez.

En primera instancia, se establece que los motociclistas que cuenten con fotomultas o infracciones de tránsito, no podrán acceder a la condonación del 100 por ciento en el pago de la tenencia.

Dicha medida se aplica actualmente para los conductores de vehículos, por lo cual se extenderá a quienes usan las motocicletas como medio de transporte.

Además, se estableció un plazo máximo de cinco días para que las personas que adquieran una motocicleta nueva, cumplan con el emplacamiento de su unidad.

En ese sentido, se señala que los permisos provisionales para motocicletas sólo tendrán vigencia de cinco días hábiles, a fin de garantizar que los conductores no permanezcan circulando con el mismo.

Con lo anterior, se busca garantizar que cumplan con la denominada “Ley Casco”, un conjunto de reformas que se aprobaron el año pasado para regular el uso de motocicletas en Puebla.

A partir de su entrada en vigor, los motociclistas deberán portar un código personal o número de serie alfanumérica en el casco, que servirá para identificarlos fácilmente.

