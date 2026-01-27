Diputada Esther Martínez realiza gira de trabajo en Cuetzalan

Como parte de su compromiso con las comunidades del distrito 04 con cabecera en Zacapoaxtla, la diputada Esther Martínez Romano realizó una gira de trabajo por el municipio de Cuetzalan del Progreso, donde sostuvo reuniones estratégicas con autoridades auxiliares, personal docente y representantes comunitarios, atendiendo directamente las necesidades prioritarias de la región.

Durante su visita, la legisladora se reunió con docentes y administrativos del Centro de Educación a Distancia de Huehuetla, encabezados por el maestro Aurelio Ángel Serrano y la maestra Ilse Márquez Viveros, Encargada de Despacho de la Zona 005. En el encuentro se abordaron las diversas problemáticas que enfrentan para garantizar un adecuado desarrollo académico y profesional de las y los estudiantes de la región.

Posteriormente, la diputada Esther Martínez sostuvo una reunión de trabajo con el presidente auxiliar de Xocoyolo, Juan Ramiro Olivares, con quien dialogó sobre temas clave como el abastecimiento de agua potable, la necesidad de generar oportunidades de empleo y el seguimiento a la inscripción de la comunidad en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, acción que representa un paso crucial para el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos.

Asimismo, visitó al presidente auxiliar de San Andrés Tzicuilan, Enrique Salvador Hernández, con quien intercambió propuestas para atender las necesidades de obra comunitaria, la creación de espacios de esparcimiento para la niñez, y el mantenimiento de caminos que conducen a sitios turísticos emblemáticos como Las Brisas, Las Hamacas y Velo de Novia. También se acordó impulsar una estrategia productiva junto con la Secretaría de Desarrollo Rural, enfocada en el fortalecimiento de cultivos tradicionales como maíz, frijol y café.

Como cierre de esta jornada de trabajo, la legisladora encabezó la inauguración del sistema de lámparas solares en la comunidad de Chilkuajtaj, una acción que forma parte del programa de Obra Comunitaria impulsado por el Ejecutivo y representa un avance significativo en materia de seguridad, autonomía energética y bienestar para las familias de la zona.

Te recomendamos: