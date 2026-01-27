Activan programa “Buzón Rojo” en telesecundaria de San Pedro Cholula

Como parte de las acciones para promover entornos seguros y saludables para niñas, niños y adolescentes, la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de San Pedro Cholula llevó a cabo la activación del programa “Buzón Rojo” en la Escuela Telesecundaria Rafael Sánchez de la Vega, beneficiando a 140 alumnas y alumnos.

Esta acción da cumplimiento a la instrucción de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, de priorizar estrategias preventivas que fortalezcan el bienestar y la seguridad de la juventud cholulteca. El programa “Buzón Rojo” consiste en la instalación de un buzón que permite a estudiantes de nivel secundaria realizar denuncias de manera anónima sobre situaciones que pudieran derivar en hechos delictivos o poner en riesgo su integridad. En caso de ser necesario, se brinda acompañamiento y canalización a las instancias correspondientes, garantizando una atención oportuna y confidencial.

Asimismo, con el objetivo de reforzar la prevención del delito desde las aulas, alumnas y alumnos de las escuelas secundarias José María Lafragua y Rafael Sánchez de la Vega participaron en una jornada coordinada entre el Comando Canófilo K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de San Pedro Cholula.

Durante la actividad se realizaron demostraciones de binomios caninos, enfocadas en promover entornos de bienestar, así como en acercar a la juventud al trabajo que realizan los cuerpos de seguridad, fomentando la confianza, la cultura de la legalidad y la participación activa en la prevención del delito.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, reafirma su compromiso con la seguridad, la prevención del delito y el desarrollo integral de la niñez y juventud del municipio.

