Lupita Cuautle invita a Jornada de Proximidad Social en San Rafael Comac

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, invitó a las y los habitantes de San Rafael Comac a participar en la Jornada de Proximidad Social, que se realizará en la explanada de la presidencia auxiliar a partir de las 10:00 horas.
La munícipe destacó que durante esta jornada se brindarán más de 70 servicios y actividades gratuitas para atender de manera integral las necesidades de las vecinas y vecinos, mediante módulos de salud, asesorías jurídicas, programas sociales, servicios públicos, cultura, educación y atención ciudadana.
Afirmó que es una oportunidad para seguir escuchando a la ciudadanía, atender sus inquietudes y dar soluciones inmediatas con la participación de todas las áreas del Ayuntamiento.
Entre los servicios que estarán disponibles destacan:
- Consultas médicas, dentales y nutricionales.
- Atención psicológica y asesoría jurídica gratuita.
- Orientación en casos de violencia familiar y atención mediante la Ruta Violeta.
- Trámites del Registro Civil y asesoría legal civil y familiar.
- Bolsa de trabajo y programas de capacitación.
- Actividades culturales, deportivas y recreativas.
- Servicios de descacharrización, donación de árboles y recepción de reportes ciudadanos.
- Educación vial, prevención del delito y orientación en protección civil.
- Servicios veterinarios básicos y programas de apoyo social.
Además, se instalarán módulos para pago de predial y limpia, asesoría en trámites migratorios, así como orientación para pasaporte y visa americana.
Las jornadas de proximidad social forman parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para fortalecer la cercanía con la ciudadanía y facilitar el acceso a servicios útiles, gratuitos y oportunos para las familias de San Andrés Cholula.