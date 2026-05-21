Lupita Cuautle invita a Jornada de Proximidad Social en San Rafael Comac

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, invitó a las y los habitantes de San Rafael Comac a participar en la Jornada de Proximidad Social, que se realizará en la explanada de la presidencia auxiliar a partir de las 10:00 horas.

La munícipe destacó que durante esta jornada se brindarán más de 70 servicios y actividades gratuitas para atender de manera integral las necesidades de las vecinas y vecinos, mediante módulos de salud, asesorías jurídicas, programas sociales, servicios públicos, cultura, educación y atención ciudadana.

Afirmó que es una oportunidad para seguir escuchando a la ciudadanía, atender sus inquietudes y dar soluciones inmediatas con la participación de todas las áreas del Ayuntamiento.

Entre los servicios que estarán disponibles destacan:

Consultas médicas, dentales y nutricionales.

Atención psicológica y asesoría jurídica gratuita.

Orientación en casos de violencia familiar y atención mediante la Ruta Violeta.

Trámites del Registro Civil y asesoría legal civil y familiar.

Bolsa de trabajo y programas de capacitación.

Actividades culturales, deportivas y recreativas.

Servicios de descacharrización, donación de árboles y recepción de reportes ciudadanos.

Educación vial, prevención del delito y orientación en protección civil.

Servicios veterinarios básicos y programas de apoyo social.

Además, se instalarán módulos para pago de predial y limpia, asesoría en trámites migratorios, así como orientación para pasaporte y visa americana.

Las jornadas de proximidad social forman parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para fortalecer la cercanía con la ciudadanía y facilitar el acceso a servicios útiles, gratuitos y oportunos para las familias de San Andrés Cholula.

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