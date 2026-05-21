Fuerte percance vial afecta circulación en bulevar Aeropuerto

La tarde de este miércoles se registró un aparatoso accidente vehicular sobre el bulevar Aeropuerto, en el tramo que conecta al Aeropuerto Internacional con la autopista México–Puebla.

El percance ocurrió a la altura del fraccionamiento Real Segovia, donde estuvieron involucrados varios vehículos. Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial la mecánica de los hechos.

El accidente generó afectaciones a la circulación en la zona, por lo que automovilistas reportaron tráfico lento y presencia de cuerpos de emergencia que continúan realizando labores de atención y abanderamiento.

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Debido a las maniobras de auxilio y retiro de las unidades involucradas, la circulación permanece parcialmente cerrada en inmediaciones del aeropuerto, por lo que autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución y atender los señalamientos viales.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el número de personas lesionadas ni si existen víctimas mortales derivadas del accidente.

Editor: César A. García

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