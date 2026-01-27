Bety Sánchez renueva parque vehicular municipal en Zacatlán

Gracias a los ahorros y economías que ha generado el Gobierno Municipal, la presidenta de Zacatlán, Bety Sánchez entregó nuevos vehículos para las direcciones de Servicios Públicos y de Fomento Económico y Turismo, además de entregar apoyos sociales a quien más lo necesitan.

Durante el Día del Pueblo, Bety Sánchez aseguró que este ejercicio ha funcionado gracias al apoyo de la gente, pues estas jornadas ciudadanas son un espacio de encuentro, soluciones y confianza.

También, destacó que se han generado importantes ahorros en su administración, situación que ha ayudado a renovar el parque vehicular y brindar estos apoyos sociales.

Asimismo, manifestó que con el Día del Pueblo los apoyos llegan directamente a las comunidades: “Venimos a dialogar, escuchar las necesidades, inquietudes y propuestas de nuestra gente, el bienestar no se construye desde un escritorio, sino de la mano de la gente”, dijo Bety Sánchez.

En esta jornada, se entregaron 2 camionetas para Servicios Públicos, una camioneta tipo Van para Fomento Económico y Turismo, así como 30 apoyos en pintura, impermeabilizante y materiales para la construcción, beneficiando a las comunidades de Zacatlán y juntas auxiliares.

La presidenta municipal estuvo acompañada del secretario del Ayuntamiento, Miguel Cruz Escamilla; del síndico municipal, Juan Carlos Lastiri Yamal; del director de Planeación, Juan Manuel López Arroyo; el director de Administración, José Manuel Ortega; de la tesorera municipal, Nadia Cabrera y del director de Servicios Públicos, Henry Cortés.

