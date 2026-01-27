Profesora UDLAP gana premio en los 35th Gotham Awards

María Regina Ríos Ceja, egresada de la Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y actual profesora de tiempo completo del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la misma universidad, se convirtió en una de las cinco ganadoras del Seventh Annual Focus Features Student Short Film Showcase en los 35th Gotham Awards, un logro de gran relevancia internacional que consolida su proyección dentro de la industria cinematográfica.

“Recibir el premio de los Gotham fue una oportunidad muy grande para mí. Siento que todo lo que he desarrollado antes me llevó a este momento que marca el inicio de todo lo que puedo aportar a la industria cinematográfica”, compartió Regina Ríos. Asimismo, detalló que fue la única mujer entre las cinco personas seleccionadas de la séptima colaboración entre Focus Features y los Gotham Awards, un logro de gran relevancia internacional que incluyó la distribución completa de su cortometraje por parte de Focus Features, una de las compañías productoras y distribuidoras más importantes de Estados Unidos, así como una beca de 2,500 dólares para el desarrollo de nuevos proyectos cinematográficos y una amplia proyección en medios de comunicación estadounidenses.

Tal vez te encuentre en un asalto, cortometraje con el que se hizo acreedora a estos premios, forma parte de su tesis de maestría realizada en Loyola Marymount University, en la cual narra la historia de Paola, una niña que desea pasar la Navidad con su madre, quien se encuentra en prisión, por lo que traza un plan para poder estar cerca de ella. Esta obra también ha sido reconocida en otros espacios, consolidando la propuesta cinematográfica de Regina y su capacidad para contar historias humanas desde una mirada honesta y cercana.

En ese sentido, para la egresada de la UDLAP, este tipo de reconocimientos contribuyen a visibilizar la diversidad del cine mexicano, “tener oportunidades internacionales abre ventanas para entender que en México no solo contamos historias de violencia, también hay cine muy tierno, muy íntimo, y todavía tenemos muchísimas historias que contar”.

Cabe comentar que, actualmente, Regina se encuentra en el desarrollo de su ópera prima que está realizando en colaboración con el Dr. Juan Carlos Reyes, también profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UDLAP. Se trata de una historia que aborda la memoria, el recuerdo y las relaciones familiares, la cual se filmará en la Ciudad de México y Baja California Sur (lugar de donde es originaria), en un rodaje previsto para diciembre de 2026.

Tras su formación en la UDLAP, de donde egresó en 2021 y sus estudios de maestría en la Loyola Marymount University, Regina se incorporó al Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla como profesora de tiempo completo, llevando su experiencia activa en la industria cinematográfica al aula. Su labor docente se ha convertido en un puente entre la academia y el entorno profesional, permitiendo que la comunidad estudiantil trabaje con casos reales, participe en producciones, conozca a profesionales del medio y establezca vínculos que fortalecen su formación y proyección profesional.

