Recomiendan uso de controles parentales para proteger a menores en internet

La interconectividad del mundo ha llegado a todas las personas sin importar su edad o condición. Cada vez más niñas y niños tienen acceso a dispositivos con conectividad a internet, donde y el acceso a la información es cada vez más sencillo y, en muchas ocasiones, no cuenta con un filtro que asegure que lo que ven y consumen no los expone a situaciones de riesgo o a personas con malas intenciones.

Por ello, en un contexto cada vez más interconectado, el Ing. Rafael Pérez Aguirre, académico del Departamento de Ciencias e Ingenierías de la IBERO Puebla, advirtió que, si bien internet es una herramienta fundamental para la comunicación y el aprendizaje, también implica riesgos importantes, especialmente para las infancias. Ante ello, el control parental es una opción para proteger la vida en línea de las y los menores.

El académico explicó que los controles parentales son un conjunto de reglas y configuraciones que funcionan como un “contrato digital” entre madres, padres e hijos, y que permiten establecer límites claros sobre el uso de dispositivos electrónicos. Entre estas regulaciones se encuentran el tiempo de uso de pantallas, los horarios permitidos, las aplicaciones a las que se puede acceder y el tipo de contenidos —como películas, videojuegos o redes sociales— adecuados para cada edad.

Asimismo, señaló que estos controles también pueden incluir funciones como el acceso a la ubicación, lo que permite a las familias saber dónde se encuentran sus hijas e hijos, así como restricciones en funciones de comunicación dentro de videojuegos y aplicaciones. Destacó que estas herramientas pueden activarse en computadoras, consolas y, principalmente, en teléfonos móviles, tanto en sistemas Android como iOS.

En el caso de Android, el Ing. Pérez Aguirre recomendó el uso de la aplicación Family Link, desarrollada por Google, la cual permite vincular los dispositivos de madres, padres e hijos y gestionar de manera centralizada las restricciones. Para iOS, explicó que el sistema cuenta con opciones nativas de control parental a través de la configuración de “Tiempo en pantalla” y la creación de cuentas infantiles dentro del entorno familiar de iCloud.

Finalmente, subrayó que, aunque los controles parentales son una herramienta útil, no garantizan una seguridad total. Por ello, lo más importante es mantener una comunicación constante y abierta con niñas, niños y adolescentes, enseñarles el uso responsable de la tecnología y advertirles sobre la importancia de no compartir información personal ni interactuar con desconocidos. El acompañamiento y la educación digital, concluyó, son claves para prevenir ciberdelitos y fomentar un uso seguro y consciente de internet.

