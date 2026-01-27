SMDIF Puebla se suma a campaña nacional de vacunación contra sarampión

Con el objetivo de reforzar las medidas de vigilancia y prevención del sarampión en Puebla, el Gobierno de la Ciudad encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, y el DIF Puebla Capital bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, se han sumado a la campaña nacional de vacunación.

En este sentido, el director de Salud Integral del DIF Puebla Capital, Migner Huerta, explicó que las y los niños menores de cinco años de edad forman parte de los grupos prioritarios, por lo que es importante cumplir con los periodos de vacunación establecidos en sus esquemas.

“El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire, por estas microgotitas que se producen al hablar, toser o estornudar. El sarampión afecta principalmente a las personas no vacunadas o con esquemas de vacunación incompleto, o personas que se encuentran inmunodeprimidas o con las defensas bajas”, aseguró Migner Huerta.

Asimismo, reiteró la importancia de la vacunación como principal medida de prevención, por lo que invitó a la población de entre 10 y 49 años de edad a aplicarse la dosis correspondiente en la Unidad Médica Integral (UMI), del DIF municipal ubicada en avenida Eduardo Cue Merlo número 201, colonia San Baltazar Campeche, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 12:00 horas.

“La prevención es la forma más segura, más eficaz y gratuita, ya que se logra a través de la vacunación. Las autoridades estatales y nosotros como el sistema DIF Municipal estamos sumados a la vigilancia activa y a la notificación inmediata de los casos”, destacó el director de Salud Integral.

Entre los síntomas que se presentan ante un posible contagio de sarampión se encuentran tos, fiebre elevada, escurrimiento nasal, conjuntivitis y erupción de manchas rojas, que aparecen primero en el rostro y posteriormente en el resto del cuerpo.

“Si alguna persona presenta también erupciones, manchas rojizas en la piel es importante que no se automediquen y que acudan de inmediato a un centro de salud para una valoración más completa”, advirtió.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, refrenda su compromiso con la sociedad poblana, promoviendo entre la población la adopción de medidas preventivas.

Te recomendamos: