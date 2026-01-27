Congreso y SNTE se reúnen para armonizar Ley de Autonomía Sindical

Con el objetivo de concretar la armonización de la Ley de Autonomía Sindical, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre diputados integrantes de la LXII Legislatura, encabezada por Pável Gaspar Ramírez, así como los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), secciones 23 y 51 de Puebla.

En dicho encuentro se realizó una sesión a distancia presidida por el senador Alfonso Cepeda Salas, en la que también participaron diputadas, diputados y líderes magisteriales de todo el país.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado consideró que sin libertad sindical no existe la democracia real que se construye actualmente, donde las decisiones sindicales pertenecen únicamente a los trabajadores.

“Solo con libertad se decide sin presión, sin temor; el voto sindical debe ejercerse sin amenazas, condicionamientos ni intervenciones de autoridades. Hoy hay condiciones para una verdadera democracia sindical, existen bases legales para garantizar elecciones sindicales donde el miedo y la corrupción pertenecen al pasado y las prácticas de control e injerencia quedaron atrás”.

La modificación al artículo 69 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y al Artículo 64 Quárter de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de autonomía sindical, tiene como propósito evitar que terceros tengan injerencia en las decisiones sindicales.

Los tres aspectos más importantes de la ley son que prohíbe todo acto de injerencia sindical por parte de las personas servidoras públicas, establece que cualquier acto de injerencia será considerado falta administrativa grave e incorpora un catálogo de conductas sancionables.

En dicho encuentro participaron los secretarios de las secciones 23 y 51 del SNTE, José Luis González Morales y Raúl Alfredo Gómez Palacios, respectivamente, así como las y los diputados Floricel González Méndez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Elías Lozada Ortega, Angélica Patricia Alvarado Juárez, María Soledad Amieva Zamora, Guadalupe Vargas Vargas, Ana Laura Gómez Ramírez y Elías Lozada Ortega.

