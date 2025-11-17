San Pedro Cholula alberga Enlace Biker’s México 

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de promover el deporte como un atractivo turístico y cultural del municipio, impulsando la realización de eventos y actividades que fortalezcan la convivencia y el desarrollo social.

En esta ocasión, San Pedro Cholula fue sede del Enlace Biker’s México en su 8° aniversario, reuniendo a ciclistas provenientes de diversos estados de la República, quienes recorrieron las calles del municipio a lo largo del fin de semana en rutas de distintas distancias.

Las actividades iniciaron el pasado viernes con la inauguración oficial del aniversario y un recorrido urbano de 14 kilómetros. Para el sábado, las y los participantes completaron una ruta de 39 kilómetros, que concluyó con un convivio en el Complejo Cultural de San Pedro Cholula.

Finalmente, este domingo se realizaron dos recorridos simultáneos, de 37 y 49 kilómetros, partiendo del Parque Soria y abarcando diversas calles del Pueblo Mágico desde las 08:00 hasta las 14:30 horas.

Cabe destacar que esta actividad, que impulsa el deporte y el turismo en el municipio, se realizó en coordinación con la Regiduría de Educación, Cultura, Deporte y Actividades Sociales del Ayuntamiento, presidida por Samuel Mata.

