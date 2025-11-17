Abandonan dos cuerpos sin vida en San Sebastián de Aparicio

Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron encontrados cerca de un basurero en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, Puebla; hasta el momento, las víctimas permanecen sin ser identificadas.

La noche del sábado, pobladores de la colonia San Aparicio Las Fuentes informaron a las autoridades que en un terreno baldío, próximo al basurero, localizaron a dos personas sin vida.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de ambos hombres, quienes presentaban múltiples heridas por arma de fuego en el cuerpo y la cabeza.

La zona fue acordonada y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo el levantamiento de los cadáveres y la recopilación de indicios. En el sitio también se encontró una laptop y otros objetos.

Las diligencias realizadas entre las calles 124 B Poniente y 3 de Enero se extendieron por varias horas. No se hallaron casquillos percutidos; se presume que fueron ejecutadas en otro lugar y posteriormente abandonadas.

Los occisos fueron catalogados como desconocidos; se espera que en el anfiteatro se logre determinar su identidad y esclarecer las circunstancias que los llevaron a esta situación.

