Hombre es golpeado y ejecutado en Santa Clara Ocoyucan

Un hombre fue golpeado violentamente y posteriormente ejecutado a balazos en el municipio de Santa Clara Ocoyucan; los motivos del crimen aún se desconocen, aunque la víctima ya ha sido identificada.

Durante el fin de semana, habitantes de la comunidad de Santa Cruz Hidalgo alertaron a emergencias y autoridades tras escuchar múltiples disparos en la calle Emiliano Zapata.

Al llegar, agentes de seguridad pública y paramédicos confirmaron el fallecimiento de Julián N., de 40 años, quien recibió al menos cinco impactos de bala en la espalda.

Testigos señalaron que previo al ataque armado, un grupo de sujetos interceptó a la víctima, la agredió físicamente de manera violenta y uno de ellos regresó para rematarlo en el suelo.

Se presume que participaron alrededor de cuatro agresores; sin embargo, sus identidades y motivos permanecen bajo investigación por parte del Ministerio Público.

Editor: César A. García

