Caen en Yucatán tres presuntos traficantes de aves en peligro

Tres presuntos traficantes de animales fueron detenidos en la carretera Dzidzantún-Dzilam González, de Yucatán, tras entorpecer la labor de policías estatales y transportar en un vehículo varias aves en peligro de extinción, según informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).

Los hechos ocurrieron cuando elementos policiacos marcaron el alto a una camioneta tipo SUV en el kilómetro 5 de dicha vía. Durante la intervención, los tres ocupantes, de entre 58 y 77 años, interfirieron con el trabajo de los agentes, lo que motivó su detención.

Dentro del vehículo se localizaron seis jaulas de madera con un total de siete dominicos y cuatro cardenales, especies consideradas en riesgo y protegidas por la normativa ambiental. Las aves no contaban con documentación ni registros que acreditara que su posesión fuera legal.

Las aves quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Mérida para su valoración y el trámite correspondiente.

Los tres detenidos y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de las instancias competentes para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

