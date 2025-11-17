Muere familia poblana durante choque en la Amozoc – Perote

Cuatro miembros de una familia poblana perdieron la vida debido a un percance vial mientras viajaban a bordo de un vehículo en la carretera federal de Amozoc-Perote, evento en que solo dos infantes sobrevivieron.

El incidente ocurrió la noche del sábado, cuando los seis miembros de una familia se trasladaban sobre la carretera y, en el kilómetro 25 con altura de Ixtenco, Tlaxcala, chocaron a gran velocidad contra un autobús de pasajeros.

De manera preliminar solo se informó que la colisión de estos dos vehículos fue frontal, debido a una posible invasión de carriles, aunque no se especificó quien de los conductores habría provocado el choque.

Hasta el lugar de los hechos llegaron paramédicos y agentes especializados en peritajes viales, mismos que sacaron del vehículo particular de color blanco a dos menores de edad con vida.

Tras hacer los trabajos de liberación, constataron que el resto de los tripulantes yacían sin vida, por lo que sus cuerpos fueron llevados a un anfiteatro, mientras que los infantes se reportan en estado grave de salud.

Sobre esta familia solo se sabe que son originarios de Teziutlán, Puebla, por lo que se buscó a sus familiares para que estos se mantuvieran al tanto de los pequeños.

Editor: Renato León

