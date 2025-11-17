Capturan en Honduras a supuesto piloto de Julión Álvarez; él lo niega

La Policía Nacional de Honduras detuvo este domingo en el Aeropuerto Internacional Toncontín de Tegucigalpa a un ciudadano mexicano identificado como supuesto piloto privado del cantante Julión Álvarez, quien era requerido mediante una alerta roja internacional por “actos preparatorios para el tráfico de drogas“.

La Policía precisó que el aprehendido es uno de los pilotos privados que presta servicio a Julión Álvarez, quien ofreció un concierto el sábado en Tegucigalpa. Por su parte, el cantante negó, a través de sus redes sociales, que la persona detenida tenga relación con él.

“En los últimos minutos se generó una noticia en redes sociales, donde se menciona que uno de mis pilotos fue detenido. Mi piloto JOSÉ ALVARADO y copiloto JESÚS CORTEZ, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas hrs en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio Mexicano”, escribió a través de sus historias de Instagram.

El detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, mantenía desde el 10 de julio de 2014 una orden de captura vigente emitida por autoridades mexicanas.

Durante la inspección, las autoridades hondureñas le decomisaron una tableta electrónica, un teléfono móvil, 3 mil 100 dólares, 3,000 pesos mexicanos y un pasaporte a nombre de otra persona.

El detenido había sido arrestado previamente el 6 de julio de 2014 en el Aeropuerto Internacional Golosón de La Ceiba, junto a otro piloto, cuando intentaban despegar una avioneta sin autorización de la torre de control. Tras su captura, el piloto mexicano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para las diligencias administrativas y judiciales correspondientes.

La captura fue realizada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos durante un control rutinario de pasajeros.

