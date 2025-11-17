Olas de calor matan a medio millón de personas cada año

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que más de 540 mil personas fallecen cada año debido a las olas de calor, fenómenos que además afectan las operaciones de uno de cada doce hospitales en el mundo, según un informe presentado en el marco de la Cumbre del Clima COP30.

El estudio, publicado conjuntamente con el Gobierno de Brasil, país anfitrión de la conferencia climática, revela que hasta 3 mil 500 millones de personas podrían estar viviendo en áreas altamente vulnerables al cambio climático. El riesgo de daños a los hospitales por eventos climáticos extremos es actualmente un 41% superior al registrado hace 35 años.

La OMS advirtió que, sin una rápida descarbonización, el número de instalaciones sanitarias en riesgo podría duplicarse a mediados de siglo.

#ClimateChange is jeopardising our health and wellbeing.



Health workers share the devastating impacts of the climate crisis on the health of their patients.



Learn more: https://t.co/mfsyfZWWBW #COP30 pic.twitter.com/BrBz3Mm4cq — World Health Organization (WHO) (@WHO) November 16, 2025

El informe también reconoce que el sector de la salud contribuye con el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, por lo que debe iniciar una transición acelerada hacia sistemas más sostenibles.

El organismo internacional subrayó que destinar el 7% de los fondos para la adaptación climática al sector sanitario sería suficiente para proteger a miles de millones de personas al mantener los servicios de salud durante eventos extremos.

El informe se difundió un día después de la presentación del “Plan de Acción de Belém para la Salud”, primera iniciativa global de adaptación climática enfocada exclusivamente en el área sanitaria, durante la conferencia climática que se celebra en la ciudad brasileña.

