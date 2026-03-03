Llevan a cabo jornada de vacunación contra sarampión en el RUTA

En el marco de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, el Gobierno del Estado llevó a cabo una jornada de vacunación en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población y fortalecer la prevención de esta enfermedad.

Durante un recorrido por los módulos instalados en distintas estaciones, el secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, destacó que estas acciones forman parte de la política de salud preventiva impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del trabajo coordinado con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Espidio Camarillo informó que estas jornadas continuarán este lunes 2 y el viernes 6 de marzo en los paraderos de mayor afluencia de las Líneas 1, 2 y 3, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

Por su parte, la directora de Carreteras de Cuota Puebla, Norma Layón, invitó a las y los poblanos a acudir a los módulos instalados para vacunarse y aprovechar esta jornada, al destacar que la prevención es fundamental para proteger la salud de las familias.

La vacuna es gratuita y segura, por lo que se reitera el llamado a la ciudadanía a aprovechar esta jornada, que se realiza en las siguientes estaciones:

Línea 1 : Bosques.

: Bosques. Línea 2 : Margaritas, Centro Sur, Torrecillas, Espinoza Yglesias, Diagonal Poniente, Alpha y Mercado de Sabores.

: Margaritas, Centro Sur, Torrecillas, Espinoza Yglesias, Diagonal Poniente, Alpha y Mercado de Sabores. Línea 3: Valsequillo, Ciudad Universitaria (C.U.) BUAP, Parque Juárez, CAPU y Plaza Cristal.

Los únicos requisitos son presentar la CURP (impresa o digital) y una identificación oficial (INE).

