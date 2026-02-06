Puebla refuerza acciones de prevención y seguridad en hospitales

Con el propósito de fortalecer la prevención de riesgos en las unidades médicas del estado, el Gobierno de Puebla, en coordinación con el IMSS-Bienestar, realizó la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria y la Primera Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro 2026.

En representación del secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, la subsecretaria de los Servicios de Salud Zona “B”, María del Rocío Rodríguez Juárez, destacó que la prevención debe comenzar desde las estructuras organizativas y consolidarse mediante el trabajo coordinado entre todas las instituciones del sector.

La funcionaria estatal hizo un llamado a las dependencias de salud a actuar de manera conjunta y articulada, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias o situaciones de riesgo que puedan presentarse en hospitales y clínicas.

Por su parte, el coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Gerónimo Lara Gálvez, subrayó que el Programa Hospital Seguro es una prioridad institucional, ya que coloca en el centro de sus acciones tanto a las y los pacientes como al personal de salud.

Explicó que la seguridad hospitalaria no solo se enfoca en la atención de riesgos clínicos, sino que también abarca aspectos físicos y operativos, como la infraestructura, las instalaciones y los procesos internos, los cuales pueden generar accidentes o afectaciones mayores si no son atendidos de manera preventiva.

En la sesión participaron representantes de Protección Civil estatal, del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), del IMSS Ordinario y de diversas unidades hospitalarias del estado, quienes coincidieron en la importancia de reforzar los mecanismos de evaluación y prevención para garantizar servicios médicos seguros y eficientes en Puebla.

Te recomendamos: