Cuautlancingo ofrece facilidades para regularizar propiedades

Con el objetivo de brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias, el Gobierno municipal de Cuautlancingo, a través de la Sindicatura Municipal, mantiene vigente el programa “Escrituración Segura”, dirigido a ciudadanos de escasos recursos que requieran regularizar la situación legal de sus bienes inmuebles.
Este programa está dirigido a propietarios de predios cuyo valor catastral no exceda los 565 mil 365 pesos, ofreciendo facilidades para que puedan realizar su proceso de escrituración a bajo costo y con importantes beneficios.
Como parte de este apoyo, el Gobierno municipal realiza condonaciones en el pago de impuestos, derechos y productos municipales, o bien los ofrece a costos accesibles, con la finalidad de que más familias puedan poner en regla su patrimonio.
Es importante señalar que los pagos de derechos estatales y federales, tales como avisos preventivos, certificados de libertad de gravamen, inscripción de escrituras, reposiciones de partida, entre otros, deberán ser cubiertos directamente por el contribuyente, ya que no corresponden a derechos municipales.
Documentación requerida para participar:
- Documento que acredite la adquisición del inmueble (instrumento notarial o título de propiedad).
- Comprobante de pago predial y pago del servicio de agua.
- Acta de nacimiento del propietario del inmueble y del adquiriente.
- Identificación oficial de las partes.
- CURP de las partes.
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las partes.
- Acta de matrimonio de las partes (en caso de aplicar).
- Comprobante de domicilio actualizado (no mayor a tres meses).
- Avalúo catastral del predio del año fiscal corriente, con vigencia de 180 días naturales.
- Certificado de libertad de gravamen expedido por el Instituto Registral y Catastral del Estado y/o constancia de no propiedad emitida por el Registro Público de la Propiedad.
El Gobierno de Cuautlancingo apoya a quienes más lo necesitan e impulsa acciones que permiten a la ciudadanía contar con un patrimonio legalmente protegido. Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a la Sindicatura Municipal, calle 2 de abril s/n, Centro, Cuautlancingo, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.