Cuautlancingo ofrece facilidades para regularizar propiedades

Con el objetivo de brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias, el Gobierno municipal de Cuautlancingo, a través de la Sindicatura Municipal, mantiene vigente el programa “Escrituración Segura”, dirigido a ciudadanos de escasos recursos que requieran regularizar la situación legal de sus bienes inmuebles.

Este programa está dirigido a propietarios de predios cuyo valor catastral no exceda los 565 mil 365 pesos, ofreciendo facilidades para que puedan realizar su proceso de escrituración a bajo costo y con importantes beneficios.

Como parte de este apoyo, el Gobierno municipal realiza condonaciones en el pago de impuestos, derechos y productos municipales, o bien los ofrece a costos accesibles, con la finalidad de que más familias puedan poner en regla su patrimonio.

Es importante señalar que los pagos de derechos estatales y federales, tales como avisos preventivos, certificados de libertad de gravamen, inscripción de escrituras, reposiciones de partida, entre otros, deberán ser cubiertos directamente por el contribuyente, ya que no corresponden a derechos municipales.

Documentación requerida para participar:

Documento que acredite la adquisición del inmueble (instrumento notarial o título de propiedad).

Comprobante de pago predial y pago del servicio de agua.

Acta de nacimiento del propietario del inmueble y del adquiriente.

Identificación oficial de las partes.

CURP de las partes.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las partes.

Acta de matrimonio de las partes (en caso de aplicar).

Comprobante de domicilio actualizado (no mayor a tres meses).

Avalúo catastral del predio del año fiscal corriente, con vigencia de 180 días naturales.

Certificado de libertad de gravamen expedido por el Instituto Registral y Catastral del Estado y/o constancia de no propiedad emitida por el Registro Público de la Propiedad.

El Gobierno de Cuautlancingo apoya a quienes más lo necesitan e impulsa acciones que permiten a la ciudadanía contar con un patrimonio legalmente protegido. Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a la Sindicatura Municipal, calle 2 de abril s/n, Centro, Cuautlancingo, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

