Cuautlancingo reúne a 26 municipios para fortalecer agenda hídrica

El municipio de Cuautlancingo fue sede de un encuentro presidido por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), con el fin de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia hídrica.

Durante la reunión, encabezada por Rebeca Bañuelos Guadarrama, titular de CEASPUE, y en la que participaron 26 municipios, se abordaron temas prioritarios como el saneamiento y rescate del Río Atoyac, así como las acciones del Plan Hídrico Estatal orientadas a mejorar el abastecimiento, la eficiencia en el uso del agua y la protección ambiental.

En el encuentro participaron Rodrigo Octavio Aguilar Medina, titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable de Cuautlancingo (SOSAPAC), y Luis Gilberto Solís Salgado, Secretario de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Gobierno de Cuautlancingo, quienes señalaron que el municipio mantiene total disposición para sumarse a las estrategias estatales, fortalecer la planeación y colaborar con los organismos operadores para mejorar los servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de la población.

Por su parte, Rebeca Bañuelos destacó que, por instrucción del gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, y en cumplimiento con la política nacional encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el acceso al agua debe garantizarse como un derecho humano, además de priorizar las zonas más vulnerables del estado mediante trabajo coordinado y proyectos estratégicos.

Asimismo, subrayó que el rescate del Río Atoyac es una prioridad estatal y federal, por lo que se mantendrá un trabajo constante con los municipios que forman parte de su cuenca.

En su oportunidad, el presidente de la Asociación de Organismos Operadores de los Servicios de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, Rafael Enciso Sánchez, destacó que la reactivación de la asociación busca fortalecer la colaboración entre sistemas, compartir experiencias, brindar apoyo técnico a los organismos de reciente creación y consolidar proyectos que permitan mejorar la gestión del agua en todo el estado.

Señaló que esta organización permitirá generar una hermandad entre los sistemas operadores, así como vinculación con instituciones, universidades y organismos especializados, para respaldar los proyectos estratégicos impulsados por los gobiernos estatal y federal.

