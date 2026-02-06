Laura Artemisa entrega escuela rehabilitada en Ciénega Larga

En cumplimiento de los compromisos adquiridos en Ciénega Larga a través del programa de Obra Comunitaria, los estudiantes de la Primaria Hermanos Serdán cuentan ahora con instalaciones renovadas, más seguras y adecuadas para su aprendizaje, lo cual fortalecerá su desarrollo, destacó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez.

En ese sentido, Laura Artemisa mencionó que la dignificación y el mantenimiento de escuelas fue la segunda vertiente más solicitada durante 2025, por lo que este año, con un presupuesto de mil 500 millones de pesos para el programa de Obra Comunitaria, se realizarán más acciones en las instituciones educativas para avanzar hacia la justicia social en todo el estado.

La tesorera del Comité de Bienestar, María Elena Rivera Juárez, señaló que esta obra —que tuvo un costo de 295 mil pesos y beneficia a 248 estudiantes— es un motivo de orgullo, ya que “el aprendizaje es mejor, es una obra bien planeada y agradecemos al gobernador Alejandro Armenta por confiar en nosotros; siempre las mujeres somos mejores administradoras”.

Esta acción refleja el compromiso del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta Claudia Sheinbaum de trabajar de la mano con la comunidad para que cada niña y niño tenga la oportunidad de aprender en un espacio digno y seguro.

Te recomendamos: