Carlos Sosa continuará como presidente de la CANACINTRA Puebla

Por tercer año consecutivo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Puebla refrendó a Carlos Julián Sosa Spínola como su presidente, ahora para el periodo 2026-2027, durante la Asamblea Anual Ordinaria celebrada el pasado 5 de febrero.

En el encuentro, que reunió a consejeros, expresidentes y representantes del sector industrial, se presentó el informe de actividades correspondiente al último año de gestión. En él se destacó el fortalecimiento institucional de la cámara, la consolidación de vínculos con universidades, el diálogo permanente con los distintos niveles de gobierno y la coordinación con otros organismos empresariales, además de acciones orientadas al desarrollo integral de la comunidad industrial.

El refrendo de Sosa Spínola al frente del organismo, señalaron los afiliados, refleja la confianza en un proyecto de continuidad que ha posicionado a CANACINTRA Puebla como un organismo cercano, propositivo y con visión de largo plazo, enfocado en fortalecer la competitividad de las empresas del estado.

Durante su mensaje, el presidente reelecto subrayó el carácter colectivo de la cámara y la importancia de trabajar más allá de una administración. “CANACINTRA no es un edificio, no es un logotipo y no es una agenda. CANACINTRA somos nosotros, y tenemos la responsabilidad de dejar bases sólidas para que siga siendo la fuerza de la industria en el tiempo”, expresó.

Asimismo, en la asamblea se dio a conocer la integración de la nueva Mesa Directiva del Consejo, la cual acompañará esta nueva etapa con el compromiso de impulsar un trabajo coordinado y estratégico para enfrentar los retos del entorno económico actual.

Con este proceso, CANACINTRA Puebla reafirmó su papel como un actor clave en el desarrollo económico y social del estado, al impulsar una industria unida, sólida y con rumbo claro.

