México celebra aniversario 109 de la Constitución de 1917

Este 5 de febrero, México conmemora 109 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma fundamental que entró en vigor en 1917 y que marcó el inicio de una nueva etapa en la vida institucional del país.

Desde Querétaro, durante la ceremonia oficial por el aniversario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la Cuarta Transformación se ha recuperado la esencia social de la Carta Magna y aseguró que México no regresará a regímenes de corrupción ni de privilegios.

La mandataria recordó que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se han concretado 22 reformas constitucionales y 50 reformas secundarias orientadas a fortalecer la soberanía, la justicia social y la democracia.

Entre ellas mencionó la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, y la recuperación de Pemex y la CFE como empresas estratégicas del Estado. Adelantó además que en las próximas semanas se aprobará la implementación gradual de la semana laboral de 40 horas.

En el acto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que desde 2018 se ha trabajado para recuperar el sentido social de la Constitución y consolidar un estado de bienestar. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, subrayó que actualmente tres mujeres encabezan los poderes de la Unión, lo que refleja la evolución constitucional del país.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la Constitución ha ampliado su vocación democrática al reconocer a los pueblos originarios y afromexicanos, y afirmó que el Poder Judicial atraviesa una etapa de reconciliación tras la reciente reforma. A su vez, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, resaltó la solidez de la Constitución de 1917 y reiteró que México no acepta dictados extranjeros.

A la ceremonia asistieron las 32 gobernadoras y gobernadores del país, así como integrantes del gabinete legal y ampliado, quienes participaron en el acto conmemorativo realizado en el histórico Teatro de la República.

