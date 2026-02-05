Presentan edición 158 del Carnaval de Huejotzingo en el Congreso

Con el objetivo de promover la cultura y las tradiciones, en el Congreso del Estado se presentó la edición 158 del Carnaval de Huejotzingo, a través del Convite, en el que participaron diputadas y diputados de la LXII Legislatura.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, señaló que, a través de los carnavales, se hace comunidad y se reconstruye el tejido social; además, es una tradición que reconoce a los pueblos originarios y que fortalece la identidad.

Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión de Cultura, Azucena Rosas Tapia, destacó que esta festividad enmarca el inicio de la cuaresma y es única en el país, por sus antecedentes históricos. Asimismo, refrendó el compromiso de acompañar y promover las manifestaciones culturales que dan identidad a Puebla y a México.

En tanto, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís Valles, invitó a las y los diputados a acudir al festival, que se ha convertido en una festividad internacional, pues hay representaciones de paisanas y paisanos en Los Ángeles, Nueva Jersey y Filadelfia, por mencionar algunas ciudades que participan.

