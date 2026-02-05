Condenan a sujeto por robo de camioneta en El Carmen

Como resultado del trabajo jurídico-técnico desarrollado por la Fiscalía General del Estado de Puebla, se obtuvo sentencia condenatoria de seis años y ocho meses de prisión, dictada mediante procedimiento abreviado, en contra de Francisco Nahum N., al acreditarse su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo de vehículo agravado.

Se estableció que el 30 de junio de 2018, Francisco Nahum N., en complicidad con otra persona, ingresó al bar denominado “El Conejo Blanco”, ubicado en la calle 15 Poniente, colonia El Carmen, en la ciudad de Puebla. Mediante el uso de un objeto con características de un arma de fuego, intimidaron a un cliente y lo despojaron de las llaves de su vehículo marca Jeep, tipo Grand Cherokee, color blanco, modelo 2014, con placas de circulación del estado de Puebla, el cual sustrajeron al encontrarse estacionado en la vía pública.

Derivado de la oportuna intervención de agentes estatales de investigación, se logró la detención de los probables responsables, quienes se encontraban en posesión de la unidad robada.

Una vez judicializado el caso y agotadas las etapas del procedimiento, la Fiscalía General del Estado solicitó la aplicación del procedimiento abreviado, al que accedió el imputado, reconociendo su responsabilidad penal.

En consecuencia, el órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria, imponiendo al acusado una pena privativa de libertad de seis años y ocho meses, así como las sanciones económicas correspondientes.

