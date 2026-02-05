Policía de Atlixco recupera motocicleta con reporte de robo

Elementos de la Policía de Atlixco recuperaron una motocicleta con reporte de robo durante labores de vigilancia en la colonia Revolución, tras atender un reporte emitido al número de emergencias 911.

La propietaria informó que su motocicleta marca Vento, modelo XPRESS 170, color blanco, había sido sustraída durante la madrugada y que ya contaba con una predenuncia.

Posteriormente, los uniformados localizaron el vehículo en la calle 10 de marzo, confirmando que coincidía con las características y mantenía reporte de robo vigente.

La motocicleta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente por la seguridad y tranquilidad de las y los atlixquenses.

