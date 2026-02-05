SSP y GN atienden reportes de accesos irregulares y pedradas en la México-Puebla

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó que de manera coordinada con la Guardia Nacional se atienden los reportes de accesos irregulares y ataques contra automovilistas en tramos de las autopistas México-Puebla y Puebla-Orizaba.

En entrevista, el funcionario señaló que al tratarse de tramos federales, la atención se realiza en conjunto con la Guardia Nacional, luego de que la semana pasada se reportó que personas arrojaban piedras para obligar a los conductores a detenerse.

#Puebla 🗣️ El titular de @SSPGobPue, Francisco Sánchez González informó que el año pasado fueron cerrados alrededor de 28 accesos irregulares a la autopista México-Puebla.



Los tramos con más casos son Esperanza Tecamachalco y Tlahuapan.



También, mencionó que junto con la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabajan en reforzar la vigilancia en estas vialidades por instrucciones de la Presidencia de la República para cerrar los accesos irregulares que son utilizados por grupos delictivos.

Comentó que en lo que va del 2026 no han tenido ningún reporte sobre la existencia de dichos caminos irregulares, pero se mantienen los operativos para detectarlos y clausurarlos.

Lo anterior, al referir que el año pasado las autoridades clausuraron alrededor de 28 accesos clandestinos, pero admitió que la reapertura de estos es constante.

“El año pasado trabajamos alrededor de 28 accesos irregulares que encontramos, los tapamos, pero ustedes saben que nosotros tapamos y ellos vuelven a abrir, entonces se tiene que hacer un barrido y un seguimiento constante”, afirmó.

Señaló que las zonas con mayor incidencia de estos accesos se localizan en áreas cercanas a municipios de Esperanza, Tecamachalco y Santa Rita Tlahuapan, por lo que se mantiene un monitoreo permanente para prevenir riesgos a los automovilistas.

