Aseguraron 27 tomas de huachicol en la Sierra Norte durante enero

Durante los primeros 31 días del 2026, la Sierra Norte de Puebla ya se desprende como uno de los puntos primordiales para el refuerzo en combate contra el robo de hidrocarburo con un total de 27 tomas clandestinas aseguradas en el área.

Según el informe oficial de la Secretaría de la Marina a través de la Armada de México, se informó que la Región Naval Central documentó un total de 27 tomas clandestinas de hidrocarburo aseguradas en los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec.

Del mismo modo, las autoridades federales señalaron que la ubicación e inhabilitación de estas tomas clandestinas fue posible gracias a la confinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y personal de seguridad física de Pemex.

Además, la dependencia expuso que los trabajos coordinados continuarán tanto en tierra como aire con la finalidad de combatir de manera frontal el huachicol en la entidad poblana.

No obstante, es importante recordar que este se trata solo de un informe regional, por lo que el total de ductos con violaciones ilegales podría ser aún mayor en todo el estado.

