SSP alerta sobre fraudes con falsas agencias de vehículos en internet

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hace un llamado a las y los poblanos a redoblar las medidas preventivas ante fraudes relacionados con falsas agencias de vehículos que se promocionan en redes sociales.

En este tipo de fraude, los delincuentes simulan agencias automotrices que publicitan en Facebook vehículos a precios por debajo del valor comercial, ofrecen facilidades de pago y solicitan anticipos, sin embargo, una vez recibido el dinero, inhiben cualquier tipo de contacto con las víctimas.

Para evitar este tipo de situaciones, la Policía Estatal Cibernética recomienda:

Verificar que la agencia cuente con domicilio físico establecid o y razón social registrada.

o y razón social registrada. Desconfiar de ofertas con precios bajos o con facilidades para realizar pagos.

con precios bajos o con facilidades para realizar pagos. No realizar depósitos , transferencias o pagos sin haber corroborado la existencia legal del vendedor.

, transferencias o pagos sin haber corroborado la existencia legal del vendedor. Evitar transacciones únicamente por medios digitales sin contacto presencial.

En caso de duda, sospecha o de identificar una posible situación de fraude, se exhorta a la población a contactar a la Policía Cibernética mediante el 22 22 13 81 11 o a través de Facebook: CiberPolicía Pue y X: @CiberPolicía.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece la prevención del delito y protege a la ciudadanía mediante la difusión de información oportuna y confiable.

