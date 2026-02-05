Realizan vacunación contra el sarampión e influenza en Palmar de Bravo

Con la aplicación de vacunas contra el sarampión y la influenza, el Gobierno del Estado llevó a cabo en Palmar de Bravo la Jornada de Salud “Por Amor a Puebla”, estrategia impulsada por la administración del gobernador Alejandro Armenta para acercar servicios médicos gratuitos a la población.

Desde temprana hora, decenas de habitantes acudieron al centro del municipio para recibir atención preventiva. Entre ellos estuvieron Teresita y su madre Rosa, quienes destacaron la tranquilidad de contar con sus vacunas y llamaron a la ciudadanía a aprovechar estas jornadas que se realizan en diferentes puntos del estado.

Durante la inauguración del evento, el subsecretario de los Servicios de Salud de la zona A, Jorge David González García, quien acudió en representación del secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, exhortó a la población a hacer de la prevención un hábito diario mediante acciones como la alimentación saludable, la higiene, el descanso y la actividad física.

Por su parte, el presidente municipal de Palmar de Bravo, Juan Carlos Varillas Lima, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado por llevar, por segunda ocasión, servicios médicos de calidad al municipio, además de cirugías gratuitas mediante un quirófano itinerante dirigido a personas en situación vulnerable.

El delegado de Gobernación de la microrregión de Tecamachalco, César López Mendoza, señaló que estas jornadas forman parte de una política estatal enfocada en la seguridad y el bienestar social, alineada con la estrategia nacional de prevención impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

