Britney Spears afirma que ahora “tiene miedo” de su familia

La cantante Britney Spears afirmó que “tiene suerte de estar viva” por el trato que recibió de su familia y aseguró que actualmente “les tiene miedo”, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

En la publicación, la intérprete sostuvo que sus familiares nunca se han responsabilizado por el daño que le causaron. “Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató”, escribió.

Tras haber cerrado temporalmente su perfil en noviembre pasado, Britney Spears reapareció a los pocos días en la red social después de una disputa con su exesposo Kevin Federline, con quien tiene dos hijos.

Reflexionó sobre la necesidad de conexión entre las personas y criticó a quienes justifican el aislamiento como una forma de ayuda. Añadió que, aunque es posible perdonar, no se debe olvidar lo ocurrido.

En 2021, Spears logró poner fin a la tutela legal que su padre ejerció durante casi 14 años sobre sus finanzas y su vida personal, un proceso que generó gran controversia y el movimiento #FreeBritney.

Desde entonces, la intérprete de “Toxic” ha estado en el centro de atención por sus publicaciones en redes sociales y por los conflictos públicos con Kevin Federline, quien afirmó estar preocupado por ella.

