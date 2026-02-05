Pável Gaspar propone enfoque territorial en la planeación educativa

Con el objetivo de incorporar el enfoque territorial en la planeación educativa, para reconocer la diversidad regional de Puebla como un factor central para el diseño de políticas públicas eficaces, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 17 Bis a la Ley de Educación del Estado de Puebla.

Con esta propuesta se busca consolidar un modelo educativo más sensible a las realidades locales, más justo en la distribución de oportunidades y más coherente con los objetivos de desarrollo integral del Estado, fortaleciendo el ejercicio efectivo del derecho a la educación y el bienestar de las comunidades poblanas.

“La planeación educativa del Estado deberá incorporar un enfoque territorial, considerando de manera diferenciada las características sociales, culturales, económicas, geográficas y demográficas de las diversas regiones del Estado. Dicho enfoque tendrá por objeto orientar la definición de prioridades, estrategias y acciones en materia educativa, a fin de favorecer la equidad, la pertinencia educativa y la justicia regional, en congruencia con los instrumentos de planeación del desarrollo estatal y regional”, indica el artículo propuesto.

Impulsa propuesta para consolidar políticas públicas para las juventudes

El diputado Pável Gaspar también presentó una iniciativa de reforma a los artículos 54 y 56 de la Ley de Juventud para el Estado de Puebla, a fin de establecer que la política estatal dirigida a este grupo será un componente transversal del desarrollo social e institucional del Estado y contará con una estrategia integral y permanente.

La propuesta contempla que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y de los municipios deberán incluir desde su acción especializada programas y acciones dirigidas a la juventud en el ámbito de sus respectivas atribuciones y mediante los mecanismos de coordinación institucional existentes.

