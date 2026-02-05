Lupita Cuautle entrega aula en telesecundaria de Acatepec

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa del municipio, la presidenta Lupita Cuautle entregó un aula de usos múltiples en la telesecundaria “Tomás Alva Edison”, ubicada en la junta auxiliar de San Francisco Acatepec, San Andrés Cholula.

Durante el acto, la munícipe señaló que la obra fue realizada a solicitud de la comunidad escolar y responde al compromiso de dotar a las instituciones educativas de espacios dignos y funcionales. Subrayó que el nuevo salón no solo amplía la capacidad del plantel, sino que incorpora herramientas tecnológicas que favorecen un mejor desempeño académico. Asimismo, hizo un llamado a alumnas, alumnos y personal docente a cuidar las instalaciones para que sigan beneficiando a futuras generaciones.

Cuautle Torres destacó que para su gobierno es muy grato seguir invirtiendo en infraestructura educativa, ya que es una forma directa de contribuir a la formación de la niñez y la juventud del municipio. Adelantó que su administración continuará impulsando obras que fortalezcan el desarrollo educativo.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, informó que los trabajos consistieron en la construcción de un aula con estructura regional tipo C, con una superficie superior a los 60 metros cuadrados, equipada con 18 luminarias, cancelería, aplicación de pintura, loseta y persianas. Añadió que el espacio cuenta con una pantalla interactiva 4K de 65 pulgadas, un proyector inteligente, escritorio, silla y archivero.

Te recomendamos: