Estudio asocia elección de Messi y Cristiano con posturas políticas

Desde hace ya varios años existe un debate sumamente popular que, aunque comenzó estrictamente en el terreno del futbol, se ha impregnado de manera innegable en la cultura colectiva: la eterna disputa sobre quién es el mejor futbolista de la historia, ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Aunque se podrían pasar días enteros debatiendo argumentos deportivos, un reciente estudio científico reveló que la elección personal por uno u otro esconde un trasfondo que no tiene nada que ver con las canchas.

La investigación, llevada a cabo por la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, consistió en analizar las respuestas de más de 10 mil personas en alrededor de 26 países. El objetivo principal era determinar si existía una relación directa entre la preferencia por un jugador y la ideología política del individuo. Los resultados arrojaron que, efectivamente, hay un vínculo estadístico entre ambas variables, además de revelar otros detalles fascinantes sobre lo que esta elección proyecta de cada persona.

Te puede interesar: Pumas anuncia a Esteban Solari como nuevo entrenador

El primer hallazgo relevante demostró que los aficionados que eligen a Leo Messi sobre al delantero portugués tienden a identificarse más con posturas progresistas, mientras que aquellos que prefieren a Cristiano Ronaldo suelen alinearse con el espectro conservador. Los científicos explican que esto se debe a la construcción de la imagen pública de cada atleta: mientras que el argentino proyecta un perfil más discreto, centrado en el trabajo colectivo y alineado con valores comunitarios, el astro luso está fuertemente asociado con la ambición personal, la meritocracia, el éxito individual y la validación interna.

Los resultados también mostraron que, a medida que la edad de los encuestados avanza, esta correlación ideológica se debilita. En el desglose geográfico, Messi fue el favorito en 8 naciones, Ronaldo dominó en 11 y en otros 7 países se mantuvo un empate técnico o una postura neutral. Finalmente, el estudio dejó entrever que la elección es un reflejo de la cultura, los valores personales y los hábitos de consumo digital, revelando un dato curioso: las personas que consumen de manera intensiva plataformas como TikTok o Instagram muestran una marcada tendencia a elegir a CR7.

Editor: José Francisco Escobar

Te recomendamos: