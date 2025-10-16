Vinícius Jr enfrenta proceso judicial en Brasil por fiesta de cumpleaños

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, fue procesado judicialmente en Brasil por el delito de “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” debido a la fiesta que organizó para celebrar su cumpleaños número 25 en julio pasado.

El caso, que se tramita en el 9º Juzgado Especial Penal de Río de Janeiro, surge de una denuncia presentada por un vecino de la finca donde se realizó el evento entre el 19 y el 21 de julio.

Según la querella, la celebración reunió a cerca de 500 invitados -incluyendo al compañero de equipo Eduardo Camavinga y la cantante Anitta– y generó ruido que perturbaba la tranquilidad del vecindario, incluso después de que la Policía Militar interviniera para solicitar reducir el volumen de la música.

La festividad, bautizada como “Baila Vini World”, incluyó conciertos del rapero Travis Scott, espectáculos de samba, fuegos artificiales y atracciones de feria. La audiencia preliminar está programada para el 6 de noviembre, donde el juez determinará si el proceso avanza o se archiva.

De acuerdo con la legislación brasileña, el delito imputado al futbolista conlleva una pena de entre 15 días y 3 meses de prisión o el pago de una multa. Mientras el caso sigue su curso legal, Vinícius Júnior continúa su temporada con el Real Madrid, manteniendo separadas sus responsabilidades deportivas de este proceso legal.

Editor: Renato León

