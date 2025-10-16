Síndica y regidoras temen por su vida ante presunta violencia ejercida por alcalde de Calpan

Regidoras y la síndica municipal de Calpan denunciaron que el presidente municipal morenista Vicente Sánchez Méndez ha ejercido en más de una ocasión violencia política de género contra ellas, acciones que se encrudecieron el miércoles pasado durante su primer informe de gobierno al impedir tomar la palabra a una de ellas en la sesión solemne.

En entrevista con Patricia Estrada, Cándida Liliana Caro Velázquez, Mercedes Guadalupe Canto Lorenzo y la síndica Lizeth Méndez Popoca dijeron temer por su vida e integridad, ya que han detectado que les prohibieron al personal de la administración hablarles y hasta ponerles vigilancia de la policía en sus actividades diarias fuera del Ayuntamiento.

Canto Lorenzo, quien formó parte de la planilla del edil, narró que el miércoles durante la sesión solemne de Cabildo, al querer presentar una moción del informe y acercarse al pódium, Vicente Sánchez con manoteos le ordenó que volviera a su lugar, al intentar de nuevo tomar la palabra, el presidente la interceptó y le dijo que no “era momento de tanta ridiculez”.

“Me sentí humillada, indefensa, regreso a mi lugar y me quedo ahí sintiéndome devaluada e invisibilizada”, compartió.

La síndica de Calpan comentó que durante el primer año del edil han notado otros problemas como actos de corrupción, abuso de autoridad, nepotismo, desvío de recursos y represalias contra los funcionarios municipales por pedirle cuentas sobre su administración, lo cual ya han denunciado en varias instancias.

Inclusive acusó que no transmite las sesiones de Cabildo, debido a la forma en la que reacciona ante los cuestionamientos, a pesar de que está obligado a hacerlo como lo establece la Ley Orgánica, a lo cual el edil les responde que “ellas no saben absolutamente nada”.

“Ha sido un año de muchas omisiones, de violencia, de actos de corrupción y todo eso. Al final nosotros levantamos la voz y eso es lo que le molesta”, dijo.

La regidora del Partido del Trabajo, Cándida Caro Velázquez, compartió que el edil se ha expresado con groserías contra ella y otra regidora del Partido de la Revolución Democrática, al decirles que sólo están “chinga y chinga”.

“Eso a nosotras nos hizo a levantar la voz desde un inicio, comenzamos a cuestionarlo y no por eso, simplemente porque es nuestro deber como regidoras, cuestionar el actuar de su administración, los estados financieros y a él le molesta mucho que cada mes le pidamos sus estados financieros”, acusó.

El edil morenista les ha respondido que los estados financieros no los puede entregar a las regidores y sólo lo haría en su informe de gobierno, lo cual incumplió, además de no dar cifras exactas durante su rendición de cuentas.

El presidente municipal acumularía dos denuncias por violencia política de género en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y en la Fiscalía General del Estado, la primera interpuesta por la síndica municipal y la segunda por la regidora de su propia planilla.

Editor: Renato León

