Deja tres muertos choque entre tráiler y camioneta de Ixcaquixtla

Un fuerte accidente sobre la carretera Tepexi–Ixcaquixtla entre un tráiler y una camioneta del Ayuntamiento de Ixcaquixtla dejó como saldo tres personas fallecidas, lo que provocó el cierre de la vialidad por varias horas y una amplia movilización de elementos de seguridad durante la tarde-noche del miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó cuando el tráiler impactó a la camioneta oficial tras viajar a exceso de velocidad. El conductor de la unidad pesada habría intentado rebasar, pero terminó chocando de frente contra el vehículo del ayuntamiento.

El golpe fue tan fuerte que ambas unidades quedaron severamente dañadas y fuera de la carretera, requiriendo maniobras de grúas para retirarlas.

En un inicio se especuló que el presidente municipal de Ixcaquixtla viajaba en la camioneta, sin embargo, se confirmó que el vehículo era utilizado para trasladar a una mujer y su hijo menor, quienes perdieron la vida junto con el chofer del ayuntamiento.

El operador del tráiler no fue localizado en el sitio del accidente. Según los primeros datos, la unidad pesada era rentada por el edil de Tepexi de Rodríguez, Humberto Bolaños, para el traslado de basura del municipio.

El Ayuntamiento de Ixcaquixtla informó, a través de un comunicado, que personal del municipio de Tepexi habría facilitado la huida del conductor para evitar su detención.

Hasta las 19:00 horas, los cuerpos de dos víctimas fueron rescatados del interior de la camioneta, mientras que las autoridades ministeriales realizaron el levantamiento de los restos y el inicio de las investigaciones correspondientes.

