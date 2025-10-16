Puebla atiende 12 puntos críticos tras lluvia en la capital

El Gobierno de la Ciudad, en coordinación con Agua de Puebla, activó protocolos de contingencia pluvial tras la intensa lluvia registrada la tarde-noche de este miércoles, que alcanzó una acumulación máxima de 85.3 milímetros en la estación San Manuel al oriente de la ciudad, durante un fenómeno meteorológico de aproximadamente una hora de duración.

Mediante el despliegue de tres cuadrillas operativas y una unidad hidroneumática, se intervinieron 12 puntos estratégicos donde el 67% requirió monitoreo preventivo, 25% presentó saturación hidráulica y 8% fue afectado por acumulación de basura en vialidades.

Entre las zonas atendidas destacaron Hacienda Herradura en La Hacienda, Mártires del 2 de Octubre en Anzures, Albert Einstein en Satélite Magisterial, Boulevard Atempan en INFONAVIT Bosques de San Sebastián, Camino al Batán en Lomas de San Miguel, así como cruces en el Centro Histórico, La Calera, San Isidro, San Jorge y colonia Azcárate.

La respuesta coordinada permitió restablecer el flujo de agua en tiempo adecuado sin necesidad de desazolves en la red pluvial, evitando taponamientos y manteniendo la operatividad vial durante y después del evento meteorológico.

El Gobierno Municipal y Agua de Puebla reiteraron su compromiso de mantener la coordinación a través del Comité Tláloc e invitaron a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpias las calles y evitando depositar residuos en la vía pública para reducir riesgos durante futuros eventos pluviales.

