Solidaridad y apoyo llegan a comunidades devastadas por lluvias en Huauchinango

Comunidades como Nuevo Monterrey y Chapultepec, en el municipio de Huauchinango, enfrentan una dolorosa reconstrucción tras los deslaves provocados por las intensas lluvias, con familias que han perdido seres queridos y viviendas, pero que encuentran esperanza en la solidaridad de vecinos y apoyo del gobierno.

El gobernador Alejandro Armenta recorre personalmente las zonas afectadas, donde se registraron al menos dos deslaves que sepultaron cuatro viviendas en Nuevo Monterrey. “No nos han dejado solos, siguen con nosotros”, relata Gregorio Islas, vecino de la comunidad, quien agradece el respaldo de la Marina, Guardia Nacional y Protección Civil.

En la colonia Chapultepec, la familia Hernández perdió su hogar completamente. “Aquí está la Guardia Nacional, la Defensa, la Marina, todos nos han apoyado”, cuenta Julio Hernández mientras observa los restos de lo que fue su vivienda, rodeado de voluntarios y autoridades que trabajan en las labores de recuperación.

La solidaridad comunitaria emerge con gestos como el de Ana Leticia Cruz, originaria de Venta Grande, quien distribuye alimentos entre los afectados y rescatistas. “Hoy por ellos, mañana por nosotros. Las vidas no regresan, pero sí podemos ayudarlos a empezar de nuevo con un techo seguro”, expresa.

El Sistema Estatal DIF coordina albergues en múltiples municipios como Venustiano Carranza, Pantepec, Jalpan, Huauchinango y Zacapoaxtla, proporcionando refugio, alimentación, atención médica y cobijo a familias que perdieron sus viviendas o se encuentran en zonas de riesgo. Los centros de acopio continúan operando en el CIS Angelópolis y la explanada de Casa Aguayo para recibir donaciones de la ciudadanía.

Te recomendamos: