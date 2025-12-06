Suspenden clases en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla por Frente Frío 18

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, informa que, para salvaguardar la salud de la población escolar, y ante la recomendación emitida por la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres por la llegada del frente frío no. 18, que provocará descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias; habrá suspensión de clases este lunes 8 de diciembre en 5 mil 836 escuelas, ubicadas en 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental.

Con el propósito de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de todas las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior, la dependencia otorgará el servicio educativo a 407 mil 020 alumnos, apoyados por 22 mil 245 docentes, que trabajarán a distancia con libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública, refrenda su compromiso de garantizar el derecho a la educación. Asimismo, solicita a las y los habitantes de las zonas antes señaladas mantenerse atentos a las indicaciones de la autoridad competente, ante la posibilidad de nuevos fenómenos naturales.

Te recomendamos: