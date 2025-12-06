IBERO Puebla celebra Expo Otoño 2025 con proyectos humanistas

La IBERO Puebla ve la excelencia académica como un pilar esencial de la vida universitaria. Por ello, como cada semestre, realizó la gran muestra de trabajos representativos Expo IBERO Puebla, que en su edición de Otoño 2025 ya acumula más de 50 fiestas de creatividad, talento, proactividad y conciencia social, que ponen en alto el sello humanista de la institución.

Como cada edición, el alumnado de los seis departamentos académicos, con sus más de 38 licenciaturas y programas formativos, brindó un despliegue de talento, corazón y pensamiento crítico y humano en cada proyecto. Ya sea a través de maquetas, prototipos, carteles, productos, colecciones, entre muchas otras muestras, dieron fe de su talento y compromiso a lo largo de su formación académica en la Casa de Estudios.

Este esfuerzo fue reconocido por el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, quien dio la bienvenida a este espacio, que remarca la identidad de los Gansos en todo su esplendor. “Es un verdadero festín de energía, creatividad y de corazón”, dijo a las y los asistentes, quienes se congregaron expectantes en las puertas del icónico Gimnasio Auditorio Ignacio Ellacuría, SJ.

“La misión de la IBERO Puebla nos llama a ser una Universidad para las y los demás”. Dr. Alejandro Guevara

Para el titular de la Rectoría, cada uno de estos proyectos, hechos con “tiempo, esfuerzo y corazón”, son “un gran testimonio de diálogo y colaboración interdisciplinar”. Finalmente, aprovechó el espacio para felicitar a cada una y cada uno de los estudiantes, pues “sus proyectos son signos de esperanza para nuestra comunidad […] y la humanidad en su conjunto”.

Así, las autoridades universitarias realizaron un corte de listón para inaugurar el espacio, que de inicio a fin desplegó el talante académico, humano, innovador, creativo y crítico de las y los Gansos IBERO Puebla, que fue creado con el firme propósito de construir las bases de un mundo mejor, más humano e igualitario.

Desde proyectos con incidencia interna, como el XAVIMATRONIC, un animatrónico del icónico líder y fundador de los Gansos IBERO Puebla que busca apoyar a todas las personas que buscan integrarse a la Universidad con orientación vocacional e información de su Casa de Estudios; hasta iniciativas que cambian vidas, como la de Alejandro Galicia Valdés, campeón de charrería que pudo volver a practicar su deporte gracias al estudiantado de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica, quienes le realizaron cuatro prótesis diferentes que le ayudan en su vida diaria, que cambió drásticamente después de la pérdida de su brazo izquierdo.

Para Alejandro, este acercamiento con la IBERO Puebla y su alumnado fue la oportunidad de volver a creer en sí mismo y en su profesión, pues después de su accidente creyó que nunca más podría volver a florear, hacer suertes e incluso estudiar, pues es también universitario de medicina veterinaria en Veracruz. Gracias a la vinculación, esfuerzo y calidez de las y los Gansos IBERO Puebla, hoy puede llevar una vida con normalidad. Estas historias se replicaron en cada estand, donde la esperanza de que mejorar el mundo es posible estuvo más viva que nunca.

